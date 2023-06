KROONIKA PODCAST | Tiit Trofimov avameelselt: kui kaotasin kõik, kaotasin ka nõndanimetatud sõbrad

Oma tühjust üritas Tiit täita alkoholi, seksi ja mõnuainetega. Vaadates tagasi tunnistab ta, et tal oli soov tahta kõike. „Tahe on lõputu ring. Kõik tahavad ilusaid naisi, mehi ja autosid. Aga rahu ei tule, sest rahutus on sinu sees,“ räägib Trofimov. Ta tunnistab, et finantsiline vabadus ei toonud talle rahu ja ta teab palju hästi kindlustatud inimesi, kes ei leia rahu ka siis, kui kõik materiaalne on olemas.