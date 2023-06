Palju õnne! „Mälumaratoni“ esimene võitja paljastas viisi, kuidas ta tegelikult saate kinni pani

26. märtsil TV3 vaatajate ette jõudnud „Mälumaraton“ on turniirisüsteemis telemälumäng, mille omapäraks on tempokad küsimused ja pingeline õhkkond. Igas saates on kaks vooru, millest üks põhineb üldteadmistel, teine on aga võistleja enda valitud lemmikteemal, milles ta end eriti tugevalt tunneb. Võistlejad vastavad küsimustele individuaalselt, konkurendiks on vaid aeg. Saate võitjale kuulub 1000 eurot.