Kuulujutud kisuvad aina tõsisemaks! Kas Shakira on napsanud endale järgmise maailmakuulsa sportlase?

46-aastane kahe lapse ema on olnud vallaliste maailmas nii kuum kaup, et viimase 12 kuu jooksul on teda korduvalt pandud paari erinevate meessoost staaridega. Näiteks on sahistatud, et Miamisse kolinud Shakira on nautinud kohtinguid nii Tom Cruise'i kui ka Tom Bradyga.

Viimastel nädalatel on aga eriti hoogu saanud juurde jutud, et kolumbialanna on tegelikult huvitatud Vormel-1 staarist Lewis Hamiltonist. Juba eelmisel kuul nähti väidetavat värsket paari koos Miamis, kus koos sõpradega nauditi päikest ühel luksusjahil. Nüüd oli Shakira Hamiltoni toetamas Barcelonas. Varem pole lauljatar suurt huvi Vormel-1 vastu välja näidanud, kuid nüüd on ta vaid mõne nädalase vahega käinud vaatamas juba kahte Grand Prix'd.

Kuigi Shakira eraelu on saanud rahvusvahelises meedias palju kajastust viimase aasta jooksul, siis on ka teada, et Hamilton oli alles mõni aeg tagasi teise naisega seotud. Väidetavalt oli vormelisõitja väljavalituks Brasiiliast pärit Juliana Nalu. Varem on britt olnud pikaajalises suhtes ka lauljatar Nicole Scherzingeriga.