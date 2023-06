Muusik Robert Linna isarollist: võib-olla olen liiga sekkuv ja kohati liiga distsiplineeritud

Robert Linna on juba väiksest peale kasvanud muusika keskel. Kuigi lauljakarjäär võis tunduda vanemate Ivo Linna ja Reet Linna sammudes ootuspärane, andsid Roberti sõnul ema-isa talle päris palju vabadust otsustada ise, mida ta ise elus teha soovib. ,,Üritan seda ka oma laste puhul rakendada - olla toeks, kannustada ja tõmmata eemale, kui vaja,“ sõnab Robert Linna. Lapsepõlvest on muusikul eredalt meeles kauge reis, kui vanemad viisid ta 8-aastasena USA-sse. ,,See oli 90-ndate alguses. Tõeliselt võimas elamus olla lapsena niivõrd suursuguses linnas nagu New York või nautida päikest Miamis samal ajal, kui veel Miami Vice oli täies hoos,“ meenutab Linna unustamatut kogemust näha noorena maailma ja inimesi hoopis teistsuguse nurga alt.

Nüüd on Robert Linnal kaks vahvat last, poeg Albert ja väike tütar Evi. Robert kirjeldab end ise kohusetundliku ja õpetliku isana. ,,Võib-olla olen liiga sekkuv ja kohati liiga distsiplineeritud, kuid samas kohati ka hooletu. Üritan olla chill, rahulik, mõistev, aga ka seikluslik,“ leiab ta. Nii nagu vanemad, on ka lapsed aidanud kujundada Robertit selliseks, nagu ta praegu on. ,,Kindlasti on lapsed pannud mind rohkem väärtustama oma aega, raske on nende juurest ära minna töökohustusi täitma. Nähes oma lapsi arenemas ja tegutsemas olen muutunud palju empaatilisemaks, isegi alandlikuks elu ees. Lapsed on pannud mind rõõmu tundma väiksematestki momentidest elus, tunnen ennast väga õnnelikuna tänu neile,“ räägib Linna ja lisab muigega, et loomulikult panevad lapsed ikka ka vahel kannatuse proovile.