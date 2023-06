Läheb tša-tša-tšaa-ks! Soome Eurovisioni fenomen Käärijä tuleb Eestisse esinema

Käärijä on Soome eksperimentaalne räpiartist, keda tuntakse potisoengu ning energiliste live-esinemiste järgi. Globaalseks fenomeniks tõusnud mees ja tema Eurovisioni võistluslugu „Cha Cha Cha“ on teinud Soome muusika ajalugu, muutudes enneolematuks rahvusvaheliseks nähtuseks. Käärija oli tänavusel Eurovisionil publiku ülekaalukas lemmik ja kogus hääletajatelt kokku 376 punkti – lauluvõistluse ajaloos on 2022. aastal avalikkuselt suurema häältesaagi kogunud vaid Ukraina. Käärijä kogus finaalis kokku 526 punkti, ent võitjaks tuli Rootsit esindanud žürii lemmik Loreen, kes kogus kokku 583 punkti.



Liverpooli Eurovisionil teiseks jäänud „Cha Cha Cha“ kogus maailmas parimal hetkel üle 3,8 miljoni striimi päevas ja tõusis Spotify enimkuulatud lugude globaalses edetabelis 7. Kohale. Eestis tegi lugu ülekaalukalt päeva striimi rekordi 43,9 tuhande kuulamisega. Edestades nii Måneskini (29,5 tuhat) kui ka nublut (21,8 tuhat). Ka praegu püsib „Cha Cha Cha“ Eesti Spotify edetabeli tipus juba mitmendat nädalat.



16.-17. juunini Tallinnas, Krulli kvartalis toimuval FLEX FESTIL astub 2 päeva jooksul 2 erineval laval üles pea 20 artisti kohalikest EMA laureaatidest maailmakuulsate nimedeni. Festivalisuve avavad UK hitträppar Central Cee, Grammyga auhinnatud UK produtsent ja laulukirjutaja Mura Masa ning Rootsi kultusartist Bladee. Soome skene esindavad Mikael Gabriel ja Isac Elliot ning kohal on ka Leedu eelmise aasta kõige striimitum artist dj nevykele. Kohalikest tegijatest on FLEX FESTI nimistusse kinnitatud nublu, 5MIINUST, reket, Gram-of-Fun, Karl Killing, KiROT, Pluuto, AROP, manna, ASENA & DJ SMOL ning Kitty Florentine.



Festivali järelpidudel on laval rämmar DJ-s, Kaspar372, bel.off, Lil Till (LIVE), QRX, Autostrada DJ-s, boipepperoni, PM2THEAM, Vitunleija DJ set, Scanyewest & Alex, San Hani (LIVE), flexgang, TBoy & Paul Oja ning CT Venom. Rohkem infot äftekate kohta leiab Facebookist.



FLEX FEST 2023 toimub 16.-17. juunini Tallinna Krulli kvartalis. Käärijä astub lavale laupäeval, 17. juunil.

Piletid on saadaval aadressil www.flexfest.ee. Liitu sündmusega ka Facebookis!