PODCAST | Tissident x Unejutud: Mida teha, kui pead valima kallima ja perekonna vahel?

Juba mitu kuud on meil olnud teemaks pere versus kallim. Kuulsime Teele ja Mardi traagilist suhtelugu, mil Mart ei suutnud oma pereliikmeid paika panna ning lasi neil oma kallimast üle sõita. See suhe lõppes inetu lahkuminekuga. Tänases osas räägib meile oma loo üks naine, kes pidi tegema valiku, mille ees keegi olla ei tahaks. Kas mees või vanemad? Tema vanemad panid täiskasvanud naise fakti ette, kui valid oma kallima oled perekonnast igaveseks ilma. Mõtiskleme tingimustega armastuse teemal - kas see siis on päris armastus? Kuula uut episoodi ja saa täpsemalt teada.