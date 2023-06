Olete valmis? Eesti oma „Armastuse saar“ on purgis ning jõuab vaatajateni juba sel kuul

See reality, mis toimub päikesepaistelisel ja idüllilisel Tenerife saarel, seab kahtluse alla tavapärased arusaamad armastusest, pannes omavahel vastamisi nii vallalised kui ka paarisuhtes osalejad, hoides nende suhte staatust hoolikalt saladuses. Kui mängus on 10 000 eurot, jäävad vaatajad mõtlema: kas armastus võidab või mureneb tugeva surve all?

„Filmimine läks ladusalt. Meie suurepärased operaatorid olid esimesest hetkest oma ülesande kõrgusel ja mõistmine, kuidas midagi filmile püüda toimus poolelt sõnalt. Lisaks operaatoritele jälgisid osalisi üle kahekümne robotkaamera, mis tagas, et mitte kui midagi ei jäänud märkamata. Kvaliteedis me allahindlust ei teinud ja eks seda on peagi ekraanilt ka näha,“ ütles „Armastus võidab alati“ saatejuht Kristjan Lüüs.

Kristjani sõnul on Tenerife suurepärane keskkond, kus realityt filmida – eestlastele piisavalt eksootiline, aga ohtutu keskkond, kus ei pidanud muretsema, et mõni mürgine loom tee peale satub. Kuid vees olles pidi tähelepanelik olema, sest seal varitsevad ohud eksimisruumi ei jätnud.

Vaatajatel on suvel oodata palju. „Esiteks muidugi reality aspekt, et mida teevad osalised ettearvamatutes tingimustes. Kas leitakse armastus või tekib hoopis tuline armukadedus või hoopis armukolmnurk? Teisalt aga „Armastus võidab alati“ kontseptsioon, kus vallaliste hulgas on ka päris paarid, kes peavad oma suhet varjama ja kuidas see neil õnnestub. Ükskõik, mis reeglid ja piirid paarid omavahel kokku olid leppinud, et varjatuks jääda – kõigel lahtirulluval oli neile suur mõju ning vaataja „jälgin toimuvat nagu kärbes seinal“ positsioon on sedavõrd põnevam. Kui kaugele raha pärast siiski minnakse. Olgugi, et ma olin terve võtteperioodi nende kõrval, ootan ma tohutu huviga, et näha lõpptulemust, kuna kindlasti oli paljut, millest ma ei tea,“ ütles Lüüs