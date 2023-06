VIDEO | Janek Õiglane tähistab esimest pulma-aastapäeva seninägemata kaadritega: vaata, kuidas kümnevõistleja pisaratega võitles

„Terve aasta oleme olnud juba abikaasad. See on pöörane. Abielu on meie jaoks olnud igal päeval üks suur õnnistus ja see tõesti on täiesti teistsugune - eriti, kui sinu abikaasa teeb sinu elu veelgi ideaalsemaks ja ta ongi armastuse kehastus. Ma olen tänulik selle kingi eest,“ kirjutas Janek oma Insagrami leheküljele.

Kergejõustiklane lisas, et ta juba ootab järgmisi aastaid, mis on täidetud naeru, intiimsuse ja rõõmuga.

Noorte suhe tärkas 2019. aasta kevadel ning esimest korda tunnistas sportlane, et tema süda on võetud, Kroonikale sama aasta sügisel.

Noorte kohtumises oli suur roll mängida kümnevõistleja Johannes Ermil, kes käis koos Kendraga Georgia ülikoolis. „Märtsikuus toimunud EM-il jagasime Ermiga koos tuba ja ta postitas minu kohta oma Instagrami story'sse,“ kirjeldas Janek toona. Ta lisas, et esimese sammu tegi Kendra. Noored hakkasid interneti teel suhtlema ja ühel päeval avastasid, et samal ajal, kui Janek viibis Hispaanias laagris, oli Kendra puhkamas Portugalis. „Siis otsustasimegi, et on aeg kokku saada.“

Noored klappisid nii hästi, et Kendra, kes toona igapäevaselt töötas USA olümpiakomitees kommunikatsiooni alal, käis juba mõned kuud hiljem Eestis. „Eks Kendra vanematega kohtumise eel on ikka närv sees. Ka tema oli pabinas, kui Eestisse sõitis ja minu vanematega tutvuma pidi. Aga nad on nii ägedad, et ma üldse ei muretsenud,“ ütles Janek toona.

2021. aasta juulis otsustas eestlane just Kadrioru lossi ees teha Kendrale abieluettepaneku, mille ameeriklanna loomulikult vastu võttis. Aasta hiljem tegid nad oma liidu teisel pool maailma Dominikaani Vabariigis ametlikuks.