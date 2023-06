SUUR ÜLEVAADE | Festivalisuvi 2023! Millised on kuumimad üritused ja palju maksavad piletid?

Suvi on lõpuks käes ja see tähendab seda, et aeg on pidutseda ja külastada kõige vingemaid suveüritusi. Loomulikult on suvi kõige lemmikum aeg ka korraldajate jaoks – vaid lühikese kolme kuu jooksul proovitakse Eesti rahva taskutest kätte saada viimanegi sent. Toome välja selle suve kõige kuumemad üritused, kuhu tasub oma sammud seada. Palju peab aga piletite eest välja käima?