Käes on august, mis tähendab, et on aeg suvest viimast võtta ja miks mitte teha seda mõnel ägedal suurkontserdil või festivalil? Toome teieni suve viimase kuu kõige kuumemad üritused, kuhu tasub oma sammud seada. Palju peab aga piletite eest välja käima?