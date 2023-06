Jan Uuspõld mõlgutab uue kallimaga tulevikuplaane: palun kindlasti Brigita kätt

Brigita on oma noore elu kohta juba palju jõudnud: ta on neljandat aastat kallite kehahooldusaparaatidega sisustatud salongi omanik, tal on selja taga pea seitse aastat kestnud kooselu, millest kuus ta oli abielus, ja ta kasvatab koos eksabikaasaga peagi kuue-aastaseks saavat tütart Biancat. Jan Uuspõldki pole oma elu maha maganud, lisaks kahe-aastasele tütrele viimasest abielust Gerli Tiganikuga on tal ka varasematest suhetest kaks last: 29aastane tütar ja 18aastane poeg.