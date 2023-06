FOTOD | Artjom Savitskil täitus kallimaga aasta: armastan sind kuuni ja tagasi

Artjom ütles veebruarikuus Kroonikale antud intervjuus, et tema esimene emotsioon Kerttu fotot nähes oli: hot chick! Kerttu aga lausus, et Artjom on paras alfa, kellega ei ole kunagi igav. Nende esimene kohtumine oli mõlema arvates hullematest hullem, kuid kumbki ei jätnud jonni.

„Armastan sind kuuni ja tagasi,“ kirjutas armunud paar piltide juurde ja lisas teksti kõrvale ka südamekesi.

„Tegelikult ei läinud midagi nii lihtsalt, see oli vaid tutvumine internetis. Esimene kohtumine oli päris ränk. Tulin koos sõpradega Haapsalust loomelaagrist ja Kerttu, kes elas siis Tartus, tuli Tallinna sõbrannadega retreat’i. Mõtlesin: ok, käime nende juurest läbi ja räägime niisama juttu. Olin ikka ilgelt nõme Kerttuga. Kogu minu fuckboy mentality (fuckboy - ei austa naisi ega suuda olla suhtes – toim.) lõi välja. Olen lugenud, et mida nõmedama mulje sa naisele jätad, seda rohkem ta sind tahab ja mäletab. Tüdrukutele meeldivad pahad poisid. Suutsin endast ikka korralikult halva mulje jätta,“ rääkis Savitski.

Kerttu sõnul oli Artjom lihtsalt nõme. „Ta ainult vaidles, meil ei olnud üheski asjas sama arvamust. Lõpuks olin totaalselt vihane. See oli ülimalt kummaline kohtumine meie Airbnb maja ees. Poisid tulid autoga ja tõstsid tagaistmelt mingi pilli välja, et meie sõbrannaga (tänaseks ekssõbranna) saaksime sinna istuda. Kutid istusid ees, meie taga. Mainisime sõbrannaga, et võiks kuhugi minna, aga nemad ütlesid ei, pill tuleb tagasi autosse, teie võite minna.“