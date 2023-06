Taylor Swift on jälle vallaline: popstaari kõigest kuu aega kestnud suhe on läbi

Matty ja Taylor on otsustanud oma kiiresti arenenud suhte lõpetada kõigest kuu aega pärast selle algust. Üks lauljannale lähedane allikas paljastas väljaandele TMZ, et Taylor on taas vallaline, kuid ei soostunud avaldama, miks tuntud muusikutest paar lahku läkis.

Väljaandele Entertainment Tonight kommenteeris teine allikas, et Taylorile ja Mattyle said saatuslikuks nende kiired töögraafikud. „Nad mõistsid, et nad ei sobi teineteisele. Taylori sõbrannad tahavad talle vaid parimat ja nad ei ole šokis, et tema ja Matty suhe nii ruttu läbi sai,“ lausus allikas.

Oma lühikese suhte jooksul paistsid Taylor ja Matty olevat lahutamatud – Matty külastas mitmeid Taylori kontserte ja neid märgati koos New Yorgis. Samuti olid nad veetnud aega ühes nooblis restoranis, kus nad kaisutasid ja suudlesid.

Taylori ja Matty vahel lõi armastus lõkkele tänavu mais pärast seda, kui popstaar läks aprillis lahku oma pikaajalisest kallimast Joe Alwynist. Taylor ja Matty olid pikalt sõbrad olnud, kuid pärast lauljatari suhte purunemist otsustasid nad üksteisele võimaluse anda.

Äsja lahku läinud paar oli esimest korda kohtunud aastal 2014 ning väidetavalt plaanisid nad oma suhte ka avalikkuse ette tuua. „Nende suhe on veel väga värske, aga see tundub õige. Nad käisid kõigepealt kohtamas väga lühidalt kümme aastat tagasi, kuid siis neil asjad ei klappinud,“ teadis üks Taylorit tundev allikas mai algul rääkida. Tuleb välja, et ka seekord ei saanud muusikud omavahel asju klappima.

Taylori südame on mitmed briti mehed võitnud ka varem. Mäletatavasti on lauljanna armuõnne nautinud nii Harry Stylesi, Calvin Harrise kui ka Tom Hiddlestoniga.