LÕBUSAD KLÕPSUD | Andrei Zevakin tähistab sünnipäeva suurelt: täna on kavas neli plaani

Andrei Zevakin jagas oma Instagrami kontol armsaid kaadreid enda lapsepõlvest ja kirjutas, et sünnipäeva puhul on tal kavas neli erinevat plaani.

Esimesena jagas Andrei endast pilti lapsena voodis magamas. Magamine on tänase sünnipäevalapse esimene suur plaan.

Seejärel jagas ta kaadrit, kus poseerib koos mänguasjadega ja naudib nendega mängimist. Tema teiseks plaaniks on sõpradega chillida.

Viimasena jagas ta pilti endast Pärnus. „Väike walk in the park,“ toksis ta pildi juurde, mis tähendab, et Zevakin kavatseb minna parki jalutama.