Iga lapse unistus! Kuningas Charles tegi Harry tütrele ajaloolise kingi

Kuid 12 kuud hiljem on printsi ja kuninga suhted muutunud veelgi jäisemaks, sest aasta alguses ilmus Harry avameelne elulooraamat „Spare“. Prints käis mai alguses küll oma isa kroonimisel, kuid Meghan, Lilibet ja nende vanem laps Archie jäid USAsse.

Kuna Lilibet kasvab üles teistsuguses keskkonnas, otsustas Charles oma tänavuse kingiga pidada meeles ka oma lahkunud ema Elizabeth II. Väidetavalt andis kuningas oma töötajatele juba mõni aeg tagasi teada, et nad otsiksid välja ettevõtet, mis toodaks sarnaseid mängumajasid, nagu Elizabethil ja tema nooremal õel printsess Margaretil lapsepõlves oli, kirjutab Yahoo News.

Kuninganna sai suure mängumaja „omanikuks“, kui ta oli kuueaastane ning spetsiaalselt talle ehitatud hoonet on näha ka mitmel Elizabethi lapsepõlvefotol. See oli kingitud Walesi inimeste poolt ning see püstitati Windsoris asuva Royal Lodge'i aladele. Hetkel rendib Royal Lodge'i kuningas Charlesi noorem vend Andrew.