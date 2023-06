Hääletusfiasko kütab endiselt kirgi! „Naabrist parema“ kaotajad ei jäta jonni: tegelikult ei ole ju võitjat teada

Draama seisneb selles, et osad „Naabrist parema“ finaalis kasutusel olnud numbrid olid endiselt aktiveeritud talvel eetrisse läinud heategevussaate „Inglite aeg“ tariifide järgi. Saate ajal oli telefoninumbrite juurde märgitud, et kõne hind on 1,29€, kuid õige pea hakkasid osade paaride eest hääletanud inimesed saama teavitusi, et nende limiidid on juba täis saamas.