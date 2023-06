„Mina tänan!“ Suri Kanal 2 uudisteankur Olaf Suuder

Pihel sõnas, et Ivar Vigla, kes oli lahkunu ülemus „Reporteris“ – on hetkel kokku monteerimas pikka järelehüüet Olafile. „Tal mingid terviseprobleemid olid. Ma ei tea rohkem detaile. Ta oli üsna pikalt eemal. Ta polnud eetriski paar kuud käinud,“ sõnas Pihel. Hiljem kinnitas ta pärast pereliikmetega suhtlemist Õhtulehele, et legendaarne uudisteankur suri ootamatu terviserikke tagajärjel.