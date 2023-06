Toomas Uibo sõnul plaanis Olaf Suuder teha piloodilube: aga, et Sa nüüd igaveseks ära lendasid, hea sõber… Neetult kurb on

„Viimastel aastatel hängisime harvemini. Pigem helistasime või kirjutasime. Alles mõned aastad tagasi jooksis ta maratoni ja arutles selle üle, et kas peaks tegema piloodiload. Väikelaeva kapteni paberid olid taskus ja nüüd ihkas taevasse. Ütles, et üks hiljutine õnnestunud tehing lubaks tal selle teekonna kohe ette võtta. Teda valdas hirm, et see raha pudeneb muidu lihtsalt sõrmede vahelt ära ja tuleks teha midagi, mis elule uut värvi annaks. Õppida veel midagi - see tundus mõistlik. Saatsin talle isegi natuke lugemist, aga ühest lennust me kaugemale ei jõudnud,“ tõdeb ta kurbusega.