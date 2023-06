Itaalia pole küll juba 77 aastat olnud kuningriik, kuid riigi viimase kuninga Umberto II vereliin läheb endiselt edasi ning tema järeltulijad kannavad vägagi uhkeid tiitleid. Nüüd on tema pojapoeg Savoy prints Emanuele Filiberto otsustanud õigusest troonile loobuda, mis tähendab, et see kandub edasi tema 19-aastasele tütrele.