Prints Harry peab see nädalal tegelema kahe kohtulahinguga. Kui Ühendkuningriigis veab ta vägikaigast Briti meediaettevõttega, siis Ameerika Ühendriikides on seatud kahtluse alla tema viisa. Nüüd on USA kohtunik esitanud ühele Ameerika ministeeriumile nõude, mille järgi on neil nädal, et otsustada, kas Harry viisaküsimus võtta käsitlusele või mitte.