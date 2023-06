FOTOD | Kodumaise moe koorekiht oli kohal! Vaata, kes väisasid Tanel Veenre moesõud

Taneli kaubamärk on tuntud julgete värvimängude poolest ning just selline on olnud eestlaste pidurõivas ka ajalooliselt. Värviga tähistati sündmuse erakordsust, värv eristus argipäeva hallist ja oli ka hinnalisem oma päritolult. Tanel on selle traditsiooni pedaali vajutanud muidugi mõnuga põhja – suvekollektsiooni triibulised siidid plahvatavad pöörasemalt kui vikerkaar.

Botiku aiabaari metsikus salaaias keris end esimest korda publiku ees lahti Taneli rahvusromantiline unelm. Kui Eesti rahvariided on rasked villased vammused, milles laulukaare all minestada võib, siis Taneli versioonis on mustrid leidnud tee õhulisele siidile. Sillerdavad ja säravad triibumängud võiks sobida hoopis 70ndate psühhedeelsele diskole. Kimono- ja nahkhiirelõige lisamas salongilikku funky hõngu.

Need on ideaalsed 21. sajandi rahvariided, sidudes endas mineviku uhkuse tänase mugavuse ja tulevikku vaatava värskusega. Need on uute värvikombode ja ülimugavate lõigetega linnainimese rahvariided, millega külasimmani asemel minna sõbranna sünnipäevale ja pärast klubis jalga keerutada.

Lisaks siidist kollektsioonile üllatas Tanel ka aksessuaaridega. Esitlusele tulid uued tilgakujulised kõrvamarjad ja sokid, millel jätkuvad Taneli siidised triibustikud, luues kokku ühe totaalse hullumeelse terviku.

See on tänapäeva Eesti oma parimast küljest – uhke oma mineviku üle, kuid näoga julgelt tulevikku vaatav.