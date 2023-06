Kas Harry teab ikka oma isa tiitlit? Prints tegi kohtutoimikus Charlesile viidates piinliku vea

Prints Harry võitleb kohtus Briti meediaettevõtte Mirror Group Newspapersi (MGN) vastu ja väidab, et MGN kuulas pealt tema telefonile jäätud häälsõnumeid ja kirjutas nende põhjal temast mitmeid artikleid. Harry väidab kohtus, et MGN tegeles seetõttu ebaseadusliku tegevusega.

Kohtusse saabudes ja tunnistajapinki istudes esitas ta kohtule oma väidete tõestuseks pea 55 lehekülge pika avalduse, kus ta toob muu hulgas välja, et on Briti tabloidide vaenulikus huviorbiidis olnud juba lapsest saati ning kõmuväljaanded on tema vastu alatult käitunud. Tegemist on erakordse kohtuprotsessiga, kuna viimati astus kuningliku perekonna liige kohtus tunnistajapinki 132 aastat tagasi.