Tanel Toomi „Viimane vahipost“ kandideerib viiele mainekale auhinnale

Briti National Film Awards on iga-aastane auhinnatseremoonia, mille korraldab riiklik filmiakadeemia, et tähistada tuntud ja sõltumatute filmitegijate, näitlejate, casting-režissööride, produktsioonifirmade ja filmitööstuse saavutusi.

Lucien Laviscounti lähikonkurentide hulka kuuluvad Colin Farrell osatäitmisega filmis „Inisherini hinged“, Ralph Fiennes rolliga meiegi kinodes suurt edu saavutanud filmis „Menüü“, Taron Egerton („Tetris“), Henry Cavill („Enola Holmes 2“) ja Idris Elba („Luther: The Fallen Sun“).

Filmi produtsent Ivo Feldi sõnul tähendab see, et film on lisaks laiale levile maailmas hakanud silma jääma ka filmiprofessionaalidele ja festivalide valijatele.

Filmi tegevus viib meid lähitulevikku, kus inimkonna mõtlematu tegutsemine on kaasa toonud drastilise kliimamuutuse ja ookeanide veetase on katastroofiliselt tõusnud. Maailma on jäänud vaid kaks suuremat kontinenti ja järjest tõusva veetaseme eest pagedes on hukka saanud miljardid inimesed. Kahe kontinendi vahele merre on rajatud vahipostid, mis peaksid hoiatama maismaad vaenlase pealetungi eest. Ühel sellisel Vahipostil ootavad neli sõdurit oma vahikorra üleandmist, mis oleks aga pidanud aset leidma juba kolm kuud tagasi.