FOTOD | Lavastaja Arne Mikk meenutab okupatsiooniaegadel saarel liikumist: mere äärde minek peale kümmet oli keelatud

Estonia Seltsi eestvedaja ja lavastaja Arne Miku pärituules kulgenud elu ankruks on Hiiumaa. Tema poole sajandi jooksul Kiduspe põliskülla ehitatud suvekodu on pakkunud öömaja värvikatele kultuuritegijatele. Talvisel ajal elab Arne Kadriorus, kus tal on raamaturiiulis Ingmar Bergmani, Edward Albee, Friedebert Tuglase ja Georg Otsa isiklike pühendustega raamatud.