Saksa meedia: Rammstein palkas advokaadid ja andis kinga „talendiagendile“, kes bändi ninamehele noori naisi leidis

Juba mõned nädalad on Saksamaa ansambli Rammsteini ümber möllanud suured skandaalid ja tõsised süüdistused, mis puudutavad seksuaalset ärakasutamist. Nüüd on Saksa väljaanne Die Welt teada saanud, et bänd on palganud kommunikatsioonifirma, advokaadid ja võtab esitatud süüdistusi tõsiselt. Samuti on kinga antud „talendiagendile“, kes bändi ninamehe jaoks kontsertidel noori naisi esiritta tõi.