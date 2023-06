KUULA | Suvebänger! Stefan andis välja uue singli koos legendaarse hitimeistriga

2023. aasta on Stefanil olnud küllaltki pöörane. Pooleaastaseks saava tütre kõrvalt on ta saanud Eesti Muusikauhindadelt neli auhinda, lisaks kaks Kuldset Plaati ja veel eelmisel nädalal auhinnati Stefanit Kroonika Meelelahutusauhindadel aasta artisti tiitliga. Samal ajal on ta veetnud suure osa oma ajast stuudios ja tuli täna välja oma uue singliga „Seotud käed“.