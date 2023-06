FOTOD | Ebatavaline palve bändilt: iga Scorpionsi liige saab Eestis oma käsutusse luksusauto

„Üpris ebatavaline palve, kuid muidugi, teeme nagu vaja,“ kommenteeris infot Scorpionsi Tallinna kontserdi avalike suhete juht Reno Hekkonens. „Iga auto on tänaseks kinnitatud artisti juhtkonnaga. Lisaks on vaja veel autosid, busse, kaubikuid – kokku 15 transpordivahendit, mis on väga sarnane välisriikide liidrite visiitide puhul,“ lisas Hekkonens.