Pulmadeks valmistuv Stefan avaldab, kellele uus lugu „Seotud käed“ kirjutatud on

Stefani uus lugu räägib tupikusse jooksnud, keerulisest suhtest. „See on selline suhe, kus inimesed on teineteisega juba harjunud, nad on koos, aga ei mõju üksteisele hästi. Selline toxic (mürgine – toim) suhe.“ Küsimuse peale, kas lugu on kirjutatud Stefani minevikus läbi elatust, vastas ta, et lugu on mitmetahuline ja vihjab erinevatele sündmustele.