FOTOD | Popartist An-Marlen esitles Fotografiskas debüütalbumit „Iseendale“

Albumi „Iseendale“ mixis ja masterdas José Diogo Neves ning produtsentideks olid An-Marlen ise („Once I was falling in love“ ja „Iseendale“), Vaiper Despotin („Iseendale“), Samoginson („Kaelani vees“), Boipepperoni („Lasin sul minna“), Majestim („Mesimagus“,„Soovin, et sa“), Bisweed („Tunnen Puudust“) ning oma panuse andis kitarrist Robin Mäetalu („Iseendale“).