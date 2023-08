KROONIKA ARHIIVIST | Esinemiskostüümidel on oma tuba! Laura Põldvere näitab oma hubast Viimsi pesa

Tundub, et lauljanna siiski liialdab, sest tema elamises pole midagi laokil ja kuskilt ei paista tolmukübetki. „Kodu osas olen olnud totaalne koristamise friik. Alles viimasel aastal olen õppinud tegema näiteks tööasju, ilma et ma vahepeal koristama hakkaks. Tegelikult see ongi okei, et natuke on sassis, ei peagi ju olema näitusekodu,“ räägib Laura oma kaunis ja hubases kodus.