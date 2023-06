KUULA | Inger avaldas enda esimese eestikeelse singli „Nähtamatu“

INGERi muusikalist teekonda on seni saatnud ingliskeelsed read, „Eesti Laulul“ osalenud „Awaiting You“ pani aga sellele peatükile mõneks ajaks punkti. Mahehäälne laulja- ja laulukirjutaja on valmis saanud enda esimese eestikeelse singli „Nähtamatu“ ning plaanib emakeelset muusikalist rada ka edaspidi käia.

INGERi sõnul räägib „Nähtamatu“ loo olulistest inimestest, kes on ühel hetkel meie elus võtmerolli mänginud, kuid põhjusel või teisel triivinud oma teed.

„Usun, et meil kõigil on selliseid inimesi elus olnud. Olgu selleks näiteks lapsepõlvesõber, elukaaslane või ka pereliige. Väga lähedasest inimesest on aja möödudes saanud tuttav, vahepeal isegi võõras. „Nähtamatu“ räägibki sellest tundest, kui kohtad inimest, kellega kunagi oli palju ühist, kuid nüüd seovad vaid mälestused,“ avas INGER loo tausta.

INGERi esimene emakeelne lugu on ühtlasi suurepärane noortalendi näide, põimides tähelennul olevate kohalike laulukirjutajate loomejõu üheks. Lugu sündis koos Andreas Poomi, Steven Ilvese, Uku Moldau, Sander Sadama ja Harmo Ron Kallastega. Välismaist hõngu lisasid Soomest andekad produtsendid Topi Kilpinen ja Alexander Clifford.

Andreas Poom, kes oli üks sõnade autoritest, rääkis loo sõnumist ja sünnist: „Minu jaoks on „Nähtamatu“ lugu, mis räägib inimese võimekusest valida kelle või mille peale oma energiat kulutada. Mäletan, et refrääni kirjutamine oli väga loomulik protsess – see ei nõudnud üleliia nuputamist, sest olime väga kindlad, mida me lauluga öelda tahame.“

Steven Ilves, kes maalis loo helikeelt, sõnas, et „Nähtamatu“ loomeprotsess oli värvikas. „Teadsime, et kuna tegu on INGERi esimese eestikeelse singliga, peab lugu igal moel eristuma ning olema loonautlejatele värske kuulamine. Tervikuna saigi pala väga laheda ilme - seal kohtuvad nii rokilikud riffid, mesimahedad bassiliinid ning maagilisust lisab atmosfääriline helikiht. Selle kõik põimib üheks INGERi sume vokaal ja voila – ongi üks kaasahaarav lugu valmis, mis sobib ka suvisesse playlisti kui valatult!“