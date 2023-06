VÕRDLE | Blond sekspomm! Angelina Jolie on enda välimust totaalselt muutnud

Kuna näitlejatar on terve elu olnud sama soenguga, siis on tema värske muutus vägagi silmatorkav ja Jolie'd ei tunneks esmapilgul äragi. 20 aastat tagasi oli tema just see, kes lõi toona maailma vallutanud „brüneti bimbo“ trendi, kuid aastatega on Jolie oma välimust aina „rahulikumaks“ muutnud. Näiteks on ta lasknud eemaldada mõned tätoveeringud ning nüüd on ta tagatipuks ka heledajuukseline.