Kui tavalistes perekondades on noortel vanematel vabad käed, kui asi puutub vastsündinute nimevalikuga, siis kroonitud peade seas on asjad teisiti. Kui varem andis Ühendkuningriigi kuninglikus perekonnas oma heakskiidu kuninganna Elizabeth II, siis nüüd on vähemtähtsatel sugulastel võrdlemisi vabad käed.