79-aastaselt seitsmendat korda isaks saanud Robert De Niro ilmus pisitütre emaga punasele vaibale

Robert ja Tiffany väisasid eile näitlejate Matt Damoni ja Ben Afflecki produtseeritud filmi „Kiss the future“ esilinastust. Film räägib Bosnia sõjast ja kuidas ansambel U2 aitas sellele omal ajal tähelepanu pöörata. Film esilinastus Tribeca filmifestivalil, mille üks asutajates oli 2002. aastal ka Robert De Niro ise.

Fotograafid tabasid paari punasel vaibal käest kinni hoidmas. Tiffany kandis musta kleiti, mille peale oli pannud suurema kardigani ning aksessuaariks olid päikeseprillid ja Chaneli heleroosa käekott. Robertil oli seljas lihtne hall polo ja must pintsak.

Kui paari märgati tänavu märtsis, siis ei soostunud filmistaar oma kallima identiteeti avalikustama. Robert ja Tiffany jäid kaamerate ette õhtusöögile siirdudes ning tollal oli näha, et Chen on beebiootel, vahendab Page Six.