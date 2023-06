FOTOD | Miss Soome valimisel osaleb esimene transnaine: nime pole muutnud, kuid väline kiht ühtib nüüd sisemisega

Pärast poolfinalistide väljakuulutamist andis soomlanna ajakirjale Seiska ka põhjaliku intervjuu, kus ta tunnistas, et edasipääs on tema jaoks mõistusvastane. „Olen jõudnud mõelda, et äkki ma olen liiga suured saapad valinud, mida täita, või on see liiga suur torditükk minu jaoks ikkagi. Kuid keegi peab olema see, kes selle suure sammu esimesena ette võtab. Kui keegi neid ajaloolisi samme ei teeks, siis ei saaks teised ka neid järgida,“ põhjendas Rimi oma valikut osaleda.