FOTOD | Lindsay Lohan särab! Vaata, milline pahuksis olnud staar rasedana välja näeb

Kassahiti „Mean Girls“ staar tunnistas väljaandele antud usutluses, et rasedus pole möödunud täiesti ilma probleemideta. Nimelt olevat tema mureks see, et ta ei suuda oma emotsioone ohjeldada. „Ma ei suuda ära oodata seda hetke, kui saan tunda, mis emaks olemine tegelikult tähendab. On olnud õnnelikke pisaraid. Selline ma lihtsalt olen,“ tunnistas ta intervjuus.

„Aga praegu ma loodan, et see on lihtsalt beebiga seotud emotsionaalsus. See käib heas mõttes üle jõu,“ lisas Lohan.

Samuti paljastas endine lapsstaar, et ta on küsinud nõu ühelt teiselt filminäitlejalt. Nimelt saab ta siiani hästi läbi Jamie Lee Curtisega, kes mängis linateoses „Freaky Friday“ tema tegelaskuju ema. „Ta oli küll, et: „Sa lihtsalt võtad lapse endaga kaasa ja ongi kõik korras.“,“ naeris Lohan. Viimased kaheksa aastat on ta elanud Dubais, kuid näitlejatar ei paljastanud, kas ta kavatseb seal ka sünnitada.