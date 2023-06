Kolmapäeva õhtul kutsus kosmeetikabränd Barbor mitmed tuntud näod hotell Telegraafi suveterrassile, et pidada maha pidu nimega White Party. Nagu selle ürituse pealkiri juba reedab, siis külaliste kutsetele oli märgitud, et dress code'iks on valge. Vaata galeriist, kes eksklusiivset pidu väisasid!