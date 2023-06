Ootamatu paar! Bill Murray käib endast 30 aastat noorema maailmakuulsa lauljatariga

Väljaande The Sun andmetel on kaks staari olnud tuttavad juba mõnda aega, kuid armuleek nende vahel tärkas alles viimastel kuudel. 72-aastast „Tondiküttide“ staari nähti möödunud nädalavahetusel Kelisi Londoni kontserdil, mida kõrges eas härra olevat vägagi nautinud.

Tegemist on kahe inimesega, kes on juba pidanud matma oma senised eluarmastused. Kelis mattis möödunud aastal oma abikaasa Mike Mora, kes läks teise ilma vaid 37-aastasena. Mehele sai saatuslikuks vähk. Nad olid abielus kaheksa aastat ning Kelis kasvatab nende kahte ühist last. Lauljataril on suhtest räppar Nasiga veel üks järeltulija.

Murray küll lahutas 2008. aastal Jennifer Butlerist, kuid nad said ka pärast liidu lagunemist väga hästi läbi. Kaks aastat tagasi läks Butler aga teise ilma ning Murray pidi oma eksnaise matma. Nad olid abielus 11 aastat ning neile sündis neli poega.

Kuid uus kuum paar olevat mõni aeg tagasi saanud tuttavaks USAs, kuid praegusel hetkel viibivad nad mõlemad Suurbritannias ning seetõttu oli Murray Kelisi kontserdil toetamas. Näitleja ei olnud aga niisama publiku seas, vaid ta oli terve esinemise aja lava peal küljekardina taga.

„On selgelt näha, et nad saavad väga hästi läbi,“ ütles allikas The Sunile. „Nad peatuvad samas hotellis ja ta (Bill Murray) on käinud korduvalt Kelisi kontserte vaatamas.“

Värsket paari olevatki toonud kokku nende hiljutised läbielamised seoses leinaga. „Pole vahet, mis neid on kokku toonud ja kui ootamatu see kõigi jaoks võib olla, kuid nad on mõlemad vallalised ja neil on praegu lõbus, kuigi jah neil on võrdlemisi suur vanusevahe,“ lisas allikas.