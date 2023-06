FOTOD | Staarid tulid kalleid autosid vaatama! Porsche tähistas 75. sünnipäeva

Porsche Eesti esindaja, Auto 100 AS juhatuse liikme Jussi Pärnpuu sõnul on inimeste sõiduharjumused ja sõidukite omamise vajadused pidevas muutumises ning sellega tuleb ka autotootjatel ja -müüjatel arvestada. Porsche Drive’i jõudmine Eestisse on kindlasti üks märk tarbijate suhtumise muutustest auto omamisse ja nende ootustest mobiilsuslahendustele. „Auto 100 Rent on pakkunud Eestis Porsche Drive’i väärilist teenust juba aastaid, tänu millele meid ka partneriks valiti. Ühendades oma senised teadmised ning Porsche Drive’i kvaliteedimärgi, suudame veelgi tugevamalt pakkuda siinsel turul uusi premium-klassi mobiilsuslahendusi,“ ütles Pärnpuu.

Porsche Drive’i avamisel sõna võtnud Porsche Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna Eesti regiooni juht Marcel May ütles, et Euroopas on see teenus saadaval Šveitsis, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias ja nüüd ka Eestis. „Meil on hea meel avada täna selle piirkonna esimene Porsche Drive’i esindus ja tuua seeläbi Porsche pakutav sõiduelamus lähemale veelgi suuremale publikule,“ lisas May. Porsche Drive’i autoparki kuuluvad alati uued ja väga hea lisavarustusega mudelid, et kasutajad saaksid osa Porsche parimast sõidukogemusest.