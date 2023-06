Tom Cruise'i ego sai kannatada: näitleja on löödud Shakira ja Lewis Hamiltoni suhtekõlakatest

Alles eelmisel nädalal märgati popstaar Shakirat Hispaanias jälgimas vormeliäss Lewis Hamiltoni võistlemas Grand Prix etapil. Neid on lisaks sellele mitmel korral koos väljas nähtud ning allikate väitel on nad lähedasemaks saamas, vahendab People. „Nad veedavad koos aega ja on 'õpime teineteist tundma' staadiumis. See on lõbus ja flirtiv,“ sõnas üks allikas, kes tunneb nii Shakirat kui ka Hamiltoni.