Ei anna Eesti artistidega võrreldagi! Soome muusikud küsivad esinemiste eest kolossaalseid summasid

Kui möödunud talvel tõusid hinnad tänu inflatsioonile igas eluvaldkonnas, siis on on ka Soome artistid oma väärtust ümberhinnanud. Väidetavalt on artistide hinnapakkumised tõusnud lausa 10%.

Kui Eestis jäävad muusikute palkamistasud alla 10 000 euro, siis teisel pool lahte on ka artiste, kes küsivad sellest viis korda suuremat summat. Iltalehti andmetel on sellises suurusjärgus hinnad näiteks artistidel Haloo Helsinki!, JVG, Lauri Tähkä , Antti Tuisku ja Samu Haber. Väljaandega rääkinud allikate sõnul on need artistid juba aastakümneid endale nime teinud ning seetõttu võib kindel olla, et nemad ka publikut toovad.

Pärast neid artiste tuleb väidetavalt tükk tühja maad ning järgmise „klassi“ muusikud küsivad esinemise eest 25 000-30 000 eurot. Sinna seltskonda kuuluvad näiteks Portion Boys, Gettomasa, Vesterinen Yhtyeinene ja Popeda. Gettomasa võitis eelmisel Emma galal ehk Soome muusikaauhindade jagamisel mitmeid tiitleid ning on praegu üks Soome enim mängituid artiste. Siiski pole ta ekspertide sõnul festivalide tõmbenumber. „Gettomasa köidab nooremat rahvast, aga ta pole publikumagnet,“ selgitati Iltalehtile.

Kuna ka siin pool Soome lahte on kõige populaarsemaks artistiks põhjnaabreid Eurovisionil esindanud Käärijä, siis võiks arvata, et tema hinnalipik on ka päris suureks paisunud. Tuleb välja, et nii veel pole. Iltalehti andmetel käib „Cha Cha Cha“ hitimeister suuremal osal esinemistest sel suvel veel alla 10 000 euro eest, sest kokkulepped sõlmiti juba ammu enne seda, kui temast suur rahvusvaheline staar sai. Edaspidi hakkab Käärijä esindaja küsima ikkagi 25 000 kuni 30 000 euro eest.