KUULA | Noore lauljatari Merilin Mälgu suvisesse paradiisi eksid ei mahu

Merilin arvab, et see on ideaalne lugu, mida saata oma ex`ile: „Tegin just sellise avastuse, et säm räägib oma eelmises loos „Keset kevadet“ kevadisest armuvalust: „Talv on lihtsalt mind maha matnud ja kevad pole kunagi nii valus olnud“. Ning meie uus lugu „11“ justkui räägib sellest, mis sellele kevadele järgneb, kui suhe on juba karile jooksnud. Suvi on käes, palju melu, tahaks ju nautida mitte vanade probleemidega tegeleda.“