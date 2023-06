Raplamaal Sulu talu uuele hiilgusele taastanud laulja Siiri Sisask ütleb, et on teinud seda ajapikku taskukohaste võimaluste piires, seejuures suuresti ise oma kätega, aga ka koos heade abilistega. Siirit on seejuures innustanud talu eelmiste omanike vaimsus ja murdumatu tahe.