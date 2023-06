FOTOD | Kas see ongi salapärane Käärijä väljavalitu?

29-aastane Käärijä ehk Jere Pöyhönen on saanud viimase pooleteise kuu jooksul miljoneid fänne, kuid vähesed teavad aga, et tema kõige ustavama fänni võib leida tema enda diivanilt, kirjutab Seiska. „Käärijä on tõeliselt atraktiivse blondiiniga semminud juba aasta. Ta töötab lastega ning tegemist on vägagi toreda ja maalähedase inimesega,“ kirjeldas allikas.