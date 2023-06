FOTOD | Hittsari „Papsid“ tuleb sügisel 2. hooajaga. Vaata esimesena, mis seal toimuma hakkab!

„Mul on erakordselt hea meel, et meie sarja 1. hooaeg vaatajate poolt nii soojalt vastu võeti ning saame neile nelja isa hoogsat lugu edasi jutustada,“ sõnab sarja produtsent Kaupo Karelson, kes on varasemalt ekraanile toonud sellised hittsaated nagu „Eesti otsib superstaari“ ja „Ma näen su häält“.

Elisa Eesti sisujuht Toomas Ili sõnab, et suur rõõm on jätkata Huubi läbi aegade vaadatuima sarjaga: „Kuigi oli ette aimata, et tegemist saab olema suure publikumagnetiga, ületasid vaatajanumbrid siiski kõiki ootuseid. Hästijutustatud ja eluline lugu purustas kõik senised vaatajarekordid ning mitte kunagi varem ei ole vaatajatelt tulnud nii palju küsimusi järgmise hooaja kohta. Hea meel on öelda, et teine hooaeg saabub juba oktoobris!“

Telesari „Papsid“ jälgib nelja mehe elusid ja sekeldusi. Uues hooajas leitakse üles Rasmuse vanaema, kuid peagi selgub, et ka temaga toimub midagi kummalist. Lõpuks saab vastuse ka küsimus, kas Aleks on Rasmuse isa või mitte. Ootamatult leiab üks paar end teraapias ning hooaja lõpuks tabab kõiki osalisi üks tohutu nuhtlus.

„Mul on äärmiselt suur rõõm taas töötada sellise näitlejate superansambliga! Ja veel suurem rõõm on, et esimesel hooajal tekkinud omavaheline usaldus ja keemia on teisel hooajal veelgi suurem ja erilisem. Tänu sellele on tuleb uus hooaeg vähemalt sama eluline, kuid veelgi pöörasem,“ kinnitab saate režissöör Anna Stepanova.

Sarja peaosades on Märt Pius, Priit Loog, Alo Kõrve, Tiit Sukk, Ott Sepp, Katrin Pärn, Evelin Võigemast ja paljud teised palavalt armastatud kodumaised tähed. Režissööritoolil on Anna Stepanova ja stsenaariumi kohandas eesti keelde Ott Sepp.