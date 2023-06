„Uue alguse“ 2. hooaeg on poole peal: asi kisub ikka täiesti käest ära! 

Mait (Tõnis Niinemets) on kolinud ajutiselt Medõe juurde, kes on üha enam temasse kiindunud. Mari (Sandra Üürike) otsustab minna koju tagasi ning lollitamise lõpetada, aga on liiga hilja. Juba on jõudnud sekkuda politsei ja Piret (Maiken Pius) tunneb ennast läbikukkunud ema ning naisena. Tagatipuks sekkub lastekaitse. Kaido (Kait Kall) on kaotamas kannatust ning adub, et Piret oli meeltesegaduses talle naiseks tulnud ning pole mingeid tundeid.