Õele kõlbab, aga vennale mitte? Ollie: ma ei läheks elusees superstaarisaatesse!

Eelmisel nädalavahetusel aset leidnud eelvoorus tunnistas Melissa Mazurtšak et Eesti muusikamaastikul on just vend Oliver tema suurimaks lemmikuks. „Tema teekond ja see, kuidas ta on jõudnud siia, kus ta täna on, see on minu jaoks midagi vinget,“ ütles Melissa Rokkariks ta ise aga saada ei soovi.