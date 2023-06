„KAS TUNNED MIND?“ | „Ma olen sulle helistanud, sa ei ole vastanud!“ Kohtumine kalli inimesega pani Laura Põldvere ootamatusse olukorda

Kroonika saate „Kas tunned mind?“ seekordne külaline on lauljanna Laura Põldvere. Enne kui Laura tahvelarvuti nupule vajutas, et teada saada, kuidas rahvas teda tänaval ära tundis, tunnistas Põldvere, et tunneb ennast nii, nagu ta oleks uuesti Eurovisioni lavale astunud. „Appi, ma ei suuda,“ hõiskas Laura alguses. Enamik tundis Laurat lauljana, kuid leidus ka neid, kes teda ei tundnud. Suur üllatus oli Laurale aga see, kui teda nimetati poliitikuks ja seltskonnategelaseks. „Seda oli küll ääretult hea meel kuulda, et ma olen poliitik. Ma olen isegi selle peale mõelnud, et tahaksin saada Eesti presidendiks. Aga noh, selleks tuleb varakult toimetama ja tegutsema hakata. Nii tore, et inimesed mind ära tundsid. Ma mõtlesin, et äkki keegi ei tunnegi ära… Nii äge!“