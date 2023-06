Rattaparkla, taaskasutus, sorteerimine: Scorpionsi on esimene roheline suurüritus lauluväljakul

17. juunil Tallinna lauluväljakul toimuva muusikalegendi Scorpionsi suursõu on esimene roheürituse proov meie riigi kuulsaimal väljakul. Kontserdile soovitatakse tulla jala või ühistranspordiga, avatud on rattaparkla, käibel on pandiga taaskasutusnõud ning jäätmed kogutakse liigiti.