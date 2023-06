Stefan rikkus oma kihlatu palvel pulmaeelset traditsiooni: mul jäi karp lahti!

„Ma siiralt arvasin, et ei lähe nii palju. Et ma saan oma nime ka kasutada. See on nii kulukas ettevõtmine. Kui mul poleks selline mõtteviis, et elame ja abiellume ainult korra, siis oleks raske,“ tõdes Stefan.

Muusiku sõnul on pulmade korraldamine omaette lõbus tegevus. Stefani sõnul peetakse pidu Eestis ja see toimub siidrifarmis. „Võib-olla ei ole võtnud palju eeskuju sellest, kuidas Armeenias pulmi korraldatakse. Seal on põhimõtteliselt see, et kõik naabrid ja sugulased tulevad. Hea näide on see, et minu vanaisal on üheksa õde-venda. Ja kui neil on omakorda lapsed, siis see suguvõsa on lihtsalt nii suur. Ja kõik kutsutakse. 300 või 400 inimest vähemalt,“ rääkis muusik oma kodumaa pulmakommetest.

Stefan ei taha, et tema pulmas selline olukord tekiks. Noorpaar otsustas oma pulma kutsuda umbes sada inimest. Tähtsale sündmusele tulevad ainult lähedased ja head tuttavad. Stefani ja Victoria pulma on oodatud ka muusiku vanaema. „Ma ostsin juba pilet ära. Vanaisa kahjuks ei saa, tal on jalg haige.“

Kas pulmakleit on Victorial juba olemas, vastas Stefan jaatavalt. Paljudes maades on kombeks, et peigmees ei tohi oma pruudi kleiti enne pulmi näha, kuid Stefan otsustas siiski traditsiooni Victoria palvel rikkuda. „Ta ütles, et ei suuda otsustada. Ma ütlesin, et ei taha näha, sest meil on Armeenias nii kombeks. Aga lõpuks ma sulasin selle „palun“ peale. Kui ma nägin kleiti, ma tükk aega vaatasin seda pilti, mul jäi karp lahti! Ma võib-olla alguses mõtlesin, et miks nii uhke? Miks selliseid kleidid peavad olema? Aga kui ma seda nägin. Siis olin nagu „vau!“ See on õige kleit.“